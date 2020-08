Rientra a casa e trova il marito senza vita

Tragedia nel primo pomeriggio a Gemona del Friuli. Un uomo di 54 anni è stato trovato senza vita nella sua abitazione. A rinvenire il suo corpo esanime è stata la moglie, che era uscita poche ore prima per alcune commissioni; la terribile scoperta al rientro. La donna, sconvolta, ha chiamato subito aiuto. Inutile purtroppo il tempestivo intervento dei sanitari.

Per l'uomo non è rimasto altro da fare se non dichiarare il decesso. Informato il magistrato di turno della Procura della Repubblica di Udine, la salma è stata affidata alla famiglia per la celebrazione dei funerali. Sul posto i Carabinieri della Stazione di Gemona del Friuli, che hanno escluso responsabilità a carico di terze persone.

Lutto in paese per l'improvvisa e prematura scomparsa.