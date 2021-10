Torna a casa e trova il padre morto. La tragedia nel pomeriggio di ieri, a San Giovanni al Natisone. A rinvenire il corpo senza vita è stata la figlia, che ha chiamato subito il 112.

Per l'uomo, 79 anni, G.Z. le sue iniziali, non è rimasto altro da fare se non decretarne il decesso, sopraggiunto per un malore fatale.

La salma è stata affidata ai familiari per la celebrazione dei funerali, ottenuto il nullaosta da parte del magistrato di turno della Procura della Repubblica di Udine.