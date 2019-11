Rientra da una festa e si schianta sul guard-rail, era ubriaco

Si schianta contro il guard-rail sulla Strada Nuova di Opicina. È successo stanotte, poco dopo l'una. Vittima dell'incidente, una fuoriuscita autonoma, il conducente di una Ford Focus che ha perso il controllo della sua auto, andando a collidere violentemente contro le protezioni stradali all'altezza dell'obelisco.

Sul posto i Carabinieri della Stazione di Barcola che hanno rilevato l'incidente e sottoposto ad accertamento etilometrico il conducente che, miracolosamente, è rimasto illeso.

Si tratta di un 25enne domiciliato a Trieste, risultato positivo per un tasso alcolemico di poco superiore all'1 g/l. La patente gli è stata ritirata e il giovane è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza.