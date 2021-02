Rientra dal lavoro e scopre la visita dei ladri

Ladri in azione a Nogaredo di Corno di Coseano nella prima serata di ieri. Il proprietario ha fatto rientro a casa e l'ha trovata sottosopra. I malviventi si sono introdotti nell'abitazione probabilmente nel pomeriggio, approfittando dell'assenza della famiglia. Sono riusciti a entrare da una porta sul retro.

Hanno rubato monili in oro e denaro per diverse migliaia di euro. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Codroipo per un primo sopralluogo. Adesso saranno visionate le immagini della videosorveglianza per riuscire a risalire all'identità dei topi d'appartamento.