Rientrano a casa, la cassaforte è stata svuotata

Colpo da 25.000 euro in un'abitazione di Codroipo dove, la notte scorsa, approfittando dell'assenza dei proprietari, i ladri hanno rubato monili in oro, denaro contante e altri preziosi che erano custoditi all'interno di una cassaforte.

Malviventi in azione anche a Manzano dove il giovane proprietario, che si era allontanato solo per qualche ora per fare delle commissioni, rientrando ha trovato la casa sottosopra. Sono stati rubati strumenti da lavoro e tecnologici e anche qualche gioiello; il danno si aggira attorno ai 6.000 euro.

I ladri hanno spaccato una finestra sul retro riuscendo a penetrare all'interno, per poi far perdere subito le proprie tracce dopo aver arraffato il bottino.