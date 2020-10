Rientrano dalla Romania senza comunicarlo, multa da oltre 2mila euro

Non comunicano il loro ingresso in Italia dall'estero, scatta una maxi-multa da oltre 2mila euro per tre cittadini rumeni.

Nei giorni scorsi, una pattuglia della Polizia Stradale di Pordenone, attiva proprio per monitorare i veicoli in arrivo da altri Paesi, ha sottoposto a controllo, lungo l'autostrada A28, un mezzo con targa rumena con tre persone a bordo.

A seguito degli accertamenti, i poliziotti hanno verificato che due passeggeri non avevano l’autodichiarazione per giustificare il loro ingresso sul territorio italiano, che avrebbero dovuto consegnare al conducente al momento della partenza. I due, poi, non avevano comunicato la loro presenza al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda sanitaria territorialmente competente, per essere sottoposti alla prevista sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario.

Per i due viaggiatori, quindi, è scattata una sanzione amministrativa di 533.33 euro ciascuno, mentre il guidatore, risultato recidivo, dovrà pagare 1066.64 euro di multa.