Rientrano dalla serata, ma si cappottano con l'auto

Disavventura all'una e mezza di stanotte, lungo l'ex strada provinciale 3 che parte da Sistiana Mare e porta sulla regionale 14. Per cause in corso di accertamento da parte della Radiomobile dei Carabinieri di Aurisina, il conducente di una Peugeot ha perso il controllo dell'auto, ribaltandosi in mezzo alla strada.

A bordo c'erano cinque ragazzi residenti in provincia di Gorizia, tutti rimasti miracolosamente illesi. Sul posto anche due ambulanze con i sanitari che hanno trasportato quattro giovani all'ospedale Cattinara di Trieste per accertamenti.

La strada è rimasta bloccata per due ore per permettere i soccorsi e l'arrivo del carroattrezzi. In ausilio, per permettere di soccorrere le persone rimaste ferite, anche una pattuglia dei Carabinieri della Stazione di Duino.

Il conducente dell'auto, di 20 anni, sottoposto all'etilometro da parte della Radiomobile dei Carabinieri di Aurisina, è risultato positivo e pertanto denunciato per guida in stato di ebbrezza.