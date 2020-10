Rientrato autonomamente l'uomo disperso sopra Fusea

E' rientrato autonomamente poco fa il cercatore di funghi 70enne, sulle cui tracce si erano messe le squadre dei soccorritori. E' stato ritrovato sul ponte di Zuglio intorno alle 17.30, appena in tempo prima del calare del buio e del peggioramento del tempo e delle condizioni di visibilità, già molto scarse a causa di nuvole basse.

I soccorritori si erano divisi in due squadre per sondare i due versanti che attraversano la Forcella Navantes, una quello di Fusea, l'altra quello di Sezza e percorrerli al contrario. L'uomo aveva preso, per scendere, un sentiero sul versante di Sezza, ma aveva deviato su una traccia per Fielis di Zuglio. Non aveva con sé il telefono per avvisare del ritardo.

Era partito assieme a un amico questa mattina, ma i due si sono persi di vista intorno alle 11. Preoccupato di non averlo ritrovato al rientro, l'amico aveva allertato i familiari e, quindi, i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, la stazione di Forni Avoltri del Soccorso Alpino con le Unità Cinofile e la Guardia di Finanza e ai Vigili del Fuoco.