Rientrava dalla Slovenia con hashish e marijuana

Gli agenti della Squadra Mobile di Trieste hanno arrestato per importazione, trasporto e detenzione ai fini di spaccio di stupefacente un 46enne triestino e denunciato la sua convivente, una 32enne, indagata per detenzione a fini di spaccio di hashish e marijuana.

L’uomo, classe 1974, operatore socio sanitario in una struttura ospedaliera cittadina, era già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici; è stato individuato nel pomeriggio di martedì mentre, da solo, faceva ingresso in territorio nazionale a bordo di un'auto, proveniente dalla vicina Repubblica di Slovenia.

Gli agenti, ritenendo che potesse trasportare droga, lo hanno seguito, per poi intimargli l'alt in località Prosecco. In macchina, nasconte nel portabagagli, c'erano due buste in plastica trasparente contenenti complessivamente oltre 200 grammi di marijuana.

La perquisizione è stata quindi estesa all’appartamento nel quale l’uomo vive con la fidanzata, incensurata; all’interno di un comodino, sono spuntati quattro involucri in cellophane con circa 5 grammi di marijuana; in cucina, dentro a un barattolo c'erano 4 grammi di infiorescenze di marijuana, due pezzi di hashish (circa 12 grammi), un bilancino di precisione, sostanza da taglio e vario materiale destinato al confezionamento delle dosi.

In un'altra stanza, poi, hanno scoperto una pianta di marijuana in vaso, con numerose infiorescenze, dell’altezza di circa 90 centimetri. Di concerto con il Pm di turno, l'uomo è stato posto ai domiciliari, mentre la convivente è stata denunciata.