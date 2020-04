Rientravano nel loro Paese... senza pagare il pedaggio

Anche nello scorso fine settimana la Polizia Stradale di Udine con gli equipaggi della sezione di Udine e le sottosezioni di Amaro e Palmanova si è dedicata agli specifici controlli finalizzati al rispetto delle misure di contenimento del Covid-19. Complessivamente sono oltre un centinaio i controlli della Polstrada, prevalentemente in ambito autostradale, anche se ci si è dedicati, assieme al personale della questura di Udine, anche al controllo delle vie di accesso alle località turistiche del mare e della montagna.

Nell’ambito di questi controlli sono state sanzionate complessivamente nove persone. Si tratta sopratutto di cittadini stranieri residenti o domiciliati in Italia che rientravano nel loro Paese di origine. In particolare, tre persone sono state controllate e sanzionate sabato 18 in A23 a Pontebba (conducente e due passeggeri): residenti nello Spilimberghese rientravano in Romania per festeggiare in famiglia la Pasqua ortodossa.

Un conducente è stato multato, sempre a Pontebba, in A23: residente a Torino era diretto al suo Paese. Due cittadini dell'Est Europa sono stati sanzionati in A23 ad Amaro.

Il caso più curioso, però, si è registrato lungo l’autostrada A4, sabato 18 aprile, quando conducente e due passeggeri di nazionalità rumena, provenienti dalla Francia, sono stati intercettati e fermati da una pattuglia della Polstrada di Palmanova. Non avevano pagato il pedaggio autostradale, ma sono stati anche sanzionati perché erano entrati in Italia senza comunicare al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria il loro ingresso e transito. Il viaggio? Gli è costato complessivamente oltre 2.000 euro.