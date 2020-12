Rientro dal Regno Unito, test tutti negativi

E' atterrato nel pomeriggio a Ronchi dei Legionari il primo volo da Londra dopo lo stop ai collegamenti aerei deciso il 20 dicembre dal Ministero della Salute, d'intesa con quello degli Esteri, dopo la scoperta della 'variante inglese' del Coronavirus.

Come previsto dal protocollo per i rientri, tutti i passeggeri - 22 le persone a bordo - sono stati sottoposti al tampone rapido al loro arrivo, grazie alla collaborazione tra Protezione civile e Dipartimento di prevenzione di AsuGi. Tutti sono risultati negativi, ma per loro sarà comunque previsto un periodo di quarantena.