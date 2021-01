Rifacimento dei marciapiedi in via dei Rizzani

Dal 25 gennaio al 13 marzo, in via dei Rizzani a Udine la disciplina della circolazione stradale subirà delle modifiche per lavori di manutenzione dei marciapiedi, piste ciclabili ed eliminazione barriere architettoniche. Nel tratto compreso tra largo dei Pecile, via D’Aronco e vicolo Sillio sarà istituito il divieto di sosta temporaneo - zona rimozione coatta per ogni categoria di veicolo, per un’area pari a quella interessata dai lavori.



La carreggiata subirà un restringimento, mentre la circolazione e la sosta subiranno delle limitazioni come indicato dalla segnaletica stradale presente in loco.