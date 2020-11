Rifacimento della segnaletica in via del Vascello e via Tiepolo

Dal 13 al 20 novembre, in via del Vascello e in via Tiepolo, a Udine, la circolazione stradale subirà delle modifiche per i lavori di rifacimento della segnaletica conseguenti all’asfaltatura.

Nello specifico saranno istituiti il divieto di sosta - zona rimozione coatta per ogni categoria di veicoli, per un’area pari a quella necessaria all’esecuzione in sicurezza dei lavori, su ambo i lati della carreggiata e il divieto di transito nonché il doppio senso di circolazione, la quale avverrà a velocità particolarmente moderata e tramite eventuale ausilio del personale della ditta, nei tratti interessati dalla chiusura che, compatibilmente con i lavori, non riguarderà i frontisti.