Rifiuta d'indossare la mascherina, donna multata a Udine

Personale delle Volanti della Questura di Udine ha denunciato una 40enne italiana, residente in provincia, per rifiuto di fornire le proprie generalità agli agenti, che le avevano intimato, invano, d'indossare la mascherina e di mantenere l’adeguato distanziamento interpersonale.

Nella serata di giovedì, durante un controllo a un locale del centro storico, i poliziotti notavano lì vicino la donna, senza mascherina, che stava filmando con lo smartphone il loro operato. Più volte le hanno chiesto d'indossare la mascherina e tenere le distanze dagli altri presenti, ma la donna si è rifiutata categoricamente e non ha fornito nemmeno le generalità richieste.

Gli agenti l’hanno accompagnata in Questura per l’identificazione e la denuncia per il rifiuto di fornire le proprie generalità; è stata anche multata per le violazioni delle norme anti-Covid.

Sanzionato perché senza mascherina e per ubriachezza e denunciato per oltraggio a pubblico ufficiale e minacce, nel pomeriggio di ieri dagli operatori di un’altra Volante, un udinese 40enne che, all’invito dei poliziotti a indossare la mascherina, ha iniziato a inveire nei loro confronti, offendendoli e minacciandoli di morte davanti ad altri passanti intimoriti; deferito per oltraggio anche un 20enne che si trovava con lui.

Sei invece i cittadini italiani, residenti in Veneto, che gli agenti del Reparto Prevenzione Crimine di Milano, che coadiuvano quelli della Questura udinese nei servizi finalizzati al contrasto dell’immigrazione clandestina, hanno sanzionato per spostamento fuori regione non consentito, durante un posto di controllo a Palmanova: i sei, a bordo di due auto, non erano in grado di fornire alcuna giustificazione per il loro spostamento.







I controlli della Polizia di Stato proseguono e saranno intensificati con l’approssimarsi delle festività pasquali.