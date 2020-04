Rifiuta di indossare le protezioni al supermercato, multato un 50enne

Questa mattina i Carabinieri della Stazione di Manzano hanno denunciato in stato di libertà, per resistenza a pubblico ufficiale e per rifiuto di dare indicazioni sulla propria identità, un uomo di 50 anni del posto. Poco prima di mezzogiorno era entrato all'interno del supermercato Aldi senza indossare guanti e mascherina.

Si è rifiutato di indossare i presidi di protezione anche quando è stato invitato a farlo dal cassiere. A quel punto sono intervenuti i militari dell'Arma. Alla vista delle divise, invece di infilarsi i guanti e indossare la mascherina, l'uomo ha iniziato a filmare i carabinieri con il telefonino cellulare.

Ha rifiutato di fornire le proprie generalità e, con presunzione, ha chiesto ai militare come si chiamassero. Poi è fuggito: è salito sulla sua auto e si è diretto verso Manzinello. Bloccato lungo la provinciale 78 dai militari con il supporto di una pattuglia di San Giovanni al Natisone, è stato denunciato e anche sanzionato per la violazione dell'ordinanza anti Covid-19.