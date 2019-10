Rifiuta i soccorsi, poi si sente male nella notte

Volo di emergenza nella notte per l'elicottero sanitario che è atterrato nella piazzola di Azzano Decimo intorno alle 22.30 di ieri. L'equipe sanitaria ha soccorso un uomo di 70 anni che era stato investito diverse ore prima di fronte alla sua abitazione, a Fiume Veneto.

La persona che lo ha investito ha fermato subito la marcia della sua auto e ha chiamato aiuto. Sul posto erano intervenuti i sanitari di un'ambulanza e i carabinieri. Il 70enne, però, aveva rifiutato le cure e il ricovero. In serata, poi, si è sentito male. L'ho trovato in gravi condizioni il figlio che ha chiamato il 112.

È stata riattivata la macchina dei soccorsi. I Vigili del Fuoco hanno aiutato il personale sanitario a trasportare l'uomo in ambulanza. Da lì è stato poi portato alla piazzola di Azzano dove l'attendeva l'elicottero per un ricovero urgente in ospedale.