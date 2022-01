Rifiuta tampone e vaccino, giusta la sospensione dell'insegnante

La sospensione di un’insegnante di lingua slovena ‘no vax’ è stata ritenuta legittima dal Giudice del lavoro del Tribunale di Trieste che ha respinto il ricorso presentato dal legale della docente contro la sospensione adottata dal dirigente scolastico.

La prof si era rifiutata a inizio anno scolastico di sottoporsi al tampone, in alternativa al vaccino, per ottenere il Green Pass necessario già dal primo settembre. Si tratta della prima decisione di questo tipo in Italia.

Secondo la ricorrente, rappresentata dall'avvocato Mitja Ozbic, il preside non avrebbe avuto la competenza di sospendere un dipendente. Tesi smentita dal Tribunale, che ha sostenuto come non si tratti di una sanzione disciplinare per cui l’atto rientra nelle competenze di ciascun dirigente. Non sarebbe, inoltre, stato violato il regolamento europeo sul Green Pass.