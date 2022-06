Rifiuti abbandonati in viale Europa Unita, sanzionate quattro persone

Abbandonavano sacchi di rifiuti solidi urbani ai lati della carreggiata in viale Europa Unita: colti in flagrante e sanzionati con una multa da 100 euro. Quattro persone, di cui due di nazionalità straniera, sono state multate nei giorni scorsi dagli agenti della Polizia locale nel corso di alcune verifiche "in una zona nella quale avevamo ravvisato irregolarità – spiega l’assessore alla sicurezza Alessandro Ciani – e abbiamo ritenuto opportuno effettuare controlli mirati. A noi preme ribadire un concetto: la sanzione è il provvedimento estremo, noi puntiamo a sensibilizzare tutta la comunità affinché faccia la raccolta differenziata in modo corretto”.

“In viale Europa Unita ci sono grandi condomini: avevamo proposto agli amministratori di creare, come in altre aree della città, delle isole ecologiche presso le quali posizionare cassonetti capaci di contenere volumi ingenti di rifiuti. Al momento, questa è solo un’ipotesi. La certezza, invece, è che sia necessario uno sforzo da parte di tutti affinché la raccolta dei rifiuti sia fatta in modo serio, come succede per la stragrande maggioranza dei cittadini di Udine”.

“L’abbandono di sacchi pieni di rifiuti provoca una serie di conseguenze a catena: oltre alla bruttura estetica, si crea un problema di odori e di sporcizia che richiama topi e altri animali. Per questo, abbiamo chiesto alla Net di monitorare le arterie stradali e togliere immediatamente sacchi o altri ingombri. Resta il tema di fondo: alcuni cittadini stranieri faticano a entrare nel meccanismo della raccolta. Noi non arretriamo e continuiamo a puntare su un sistema che è corretto concettualmente, tutela l’ambiente e contribuisce a rendere Udine una città elegante e ordinata”, conclude Ciani.