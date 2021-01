Rifiuti abbandonati tra i campi a Cussignacco

Il personale del Nucleo Polizia Ambientale di Udine ha ricevuto una segnalazione da parte di un cittadino riguardante l'abbandono di rifiuti nella zona artigianale di Cussignacco.

Tra via Tessitori e via Adria, gli agenti hanno trovato scarti di pannelli isolanti, imballaggi, collante per edilizia, elementi di lana di roccia, diversi imballaggi plastici e tubi in plastica.