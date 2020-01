Rifiuti, il Comune di Udine convochi il tavolo

Mentre a Udine sta per prendere il via la fase 2 della raccolta 'casa per casa' dei rifiuti, che dopo la seconda, coinvolgerà dal 1 febbraio anche le circoscrizioni 4, 5 e 6, le associazioni rinnovano all'Amministrazione e a Net la richiesta di convocazione di un tavolo tecnico.

La lettera è stata firmata da ben 13 soggetti che rappresentano parti civili, economiche e professionali cittadine; si tratta di Consumatori Attivi, Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato, Confindustria, Confedilizia, Anaci, Fiaip, Fimaa, Fiadel Csa Nordest, Comitato Udine Nord Verde e Vivibile, Zero Waste Fvg e Friday for Future di Udine.

Nel primo incontro tra associazioni e Comune erano state rappresentate le criticità del servizio; il Consiglio comunale aveva poi votato il 18 dicembre una mozione che impegnava la Giunta alla realizzazione di isole ecologiche zonali, videosorvegliate e dotate di chiave o tessera sanitaria, e all’implementazione dei cestini pubblici a Tari invariata.

A questo punto, le associazioni, assieme anche agli ordini professionali degli Architetti, Ingegneri, Geometri e Periti della Provincia di Udine, chiedono alla Giunta di poter fare il punto della situazione, offrendo la propria costruttiva collaborazione.

"La condivisione della richiesta da parte di tutti i soggetti segna un traguardo importantissimo, perchè testimonia l'attenzione sul tema ambientale e della corretta gestione dei rifiuti da parte della società civile, ma anche delle categorie economiche e professionali, coinvolte in un'alleanza più unica che rara", sottolinea Barbara Puschiasis, presidente di Consumatori Attivi, tra le prime associazioni a mobilitarsi per rivedere il sistema 'porta a porta'.

"Confidiamo che il Comune di Udine e la Net non tardino a fissare la convocazione del tavolo, dove ci attendiamo di vedere i progetti per la ralizzazione dei bidoni intelligenti in strada per le aree a maggiore criticità e più densamente abitate. Tante altre saranno poi le soluzioni e agli accorgimenti che potranno essere utilizzati per rendere la raccolta rifiuti più attuale, a misura di cittadino e rispettosa dell'ambiente, sempre con l'attenzione al contenimento dei costi. Il presupposto, infatti, è e resta l'invarianza della Tari", conclude Puschiasis.