Rifiuti, il Tar dà ragione al Comune di Lignano

Gestione dei rifiuti, il Tar del Fvg dà ragione al Comune di Lignano, che si era opposto alle scelte assunte per raccolta e smistamento dalle società che gestiscono il servizio, prese senza consultare l’Amministrazione e senza ascoltare le richieste dell’ente. Decisioni che – precisa il Comune - avrebbero portato quasi certamente a un aumento indiscriminato della tariffa d’igiene ambientale.

“Una causa tecnicamente molto complessa, ma portata a termine in tempi record dal Tar. La sentenza, chiara e mirabile dal punto di vista della sintesi, dà inequivocabilmente ragione al sindaco Luca Fanotto, che ha voluto tutelare in ogni forma il Comune e i suoi cittadini rispetto ai servizi ambientali resi alla città”, sono le parole dell’avvocato Emilio Caucci, che ha difeso l’Amministrazione lignanese, dopo la decisione del Tribunale.

Protagonisti dei fatti, sul lato opposto al Comune, due società che erogano sul territorio regionale i servizi di raccolta e smaltimento rifiuti: la Mtf (non costituita in giudizio) e Ambiente e Servizi; a queste si aggiunge Ausir, l’autorità unica che a livello regionale verifica la congruità dei piani economico-finanziario presentati per l’erogazione pluriennale del servizio.

“Con l’arrivo di Ambiente e Servizi nel nostro Comune, circa due anni fa – spiega Fanotto – ci siamo trovati in una situazione difficile in cui le nostre richieste sono state il più delle volte ignorate. A ciò si è aggiunto il fatto che il documento programmatico che determina, tra le altre, l’entità della tariffa ambientale (il cosiddetto Pef, ndr.) è stato realizzato da Ambiente e Servizi senza condividerlo, se non dopo innumerevoli richieste, con l’amministrazione comunale. Non solo: tale documento è stato trasmesso ad Ausir senza che nessuna delle istanze del Comune fosse stata accolta. Una volta che Ausir, nonostante le nostre rimostranze, ha proceduto ugualmente alla sua validazione è partito il nostro ricorso al Tar, che ci ha dato ragione”.

In effetti il tribunale ha sottolineato come l’impugnazione dell’ente lignanese sia stata del tutto legittima perché è quest’ultimo che “comanda” sul servizio, mentre si evince che la società Mtf è un esecutore senza discrezionalità in merito alle strategie applicate. Infine, la sentenza interessa Ausir, confermando che non può validare piani economici senza essersi confrontata preventivamente con istanze presentate dai comuni, come avvenuto nel caso di Lignano.

Una vittoria su tutti i fronti per la quale Fanotto non nasconde la propria soddisfazione, così come non manca di sottolineare le problematiche che sono sorte in questi mesi a causa di questa situazione: “Per scongiurare un aumento ingiustificato delle tariffe, abbiamo deciso di non considerare il contenuto del Pef del 2021, ingiustamente approvato, trovando una soluzione di equilibrio con Mtf. Sono particolarmente soddisfatto di avere tutelato i diritti del Comune e dei cittadini di Lignano, era doveroso anche se ha comportato uno scontro con un’autorità".

Ora Mtf dovrà redigere un nuovo Pef in piena condivisione con l’amministrazione comunale e poi trasmetterlo ad Ausir per la validazione che dovrebbe porre le basi definitive per una politica ambientale solida e di carattere pluriennale.