Rigenerazione urbana, a Porcia 5 milioni per il palazzetto

Porcia avrà un nuovo palazzetto dello sport, grazie a 5 milioni di fondi Pnrr per la rigenerazione urbana. Ne dà notizia il sindaco, Marco Sartini, che ricorda come la domanda per accedere al bando fosse stata presentata lo scorso anno, "con un progetto per la realizzazione dell'impianto giudicato congruo, ma che non si era classificato in posizione utile a causa della mancanza di risorse disponibili".

"Siamo rientrati tra i beneficiari dopo che il Ministero dell’Interno ha rifinanziato l’erogazione dei contributi, consentendo così di procede allo scorrimento della graduatoria. Grazie a queste risorse, potremo dare corso allo sviluppo progettuale definitivo ed esecutivo e alla realizzazione di un'opera importante, che manca in città e di cui il territorio ha bisogno", prosegue Sartini.

"Abbiamo già in mano lo studio di fattibilità del palazzetto (il master plan che comprendeva scuole elementari e impianto sportivo, approvato a marzo 2020 in piena pandemia), che sarà realizzato accanto alle nuove primarie in via Dei Bagolari. Cantiere, quest'ultimo, che sta approdando alla fase di progettazione definitiva".

"Grazie agli spazi sportivi e sociali esistenti - stadio, campi da tennis e calcetto, piscina estiva, il centro socio assistenziale, il centro semiresidenziale diurno, le residenze per soggetti deboli, la cooperativa Il Giglio, la Casa Giglio, la Casa degli Alpini e, ancora, il parco pubblico di via dei Bagolari (12.000 mq di verde attrezzato) in via di completamento - e con la prossima realizzazione delle nuove scuole e del palazzetto, questa diventerà una grande area urbana dedicata ai servizi della Città di Porcia", conclude il sindaco.