Rimane in bilico sulla scarpata, salvato dai pompieri

Incidente nel pomeriggio di ieri, tra Nimis e Attimis, lungo passo Montecroce, sulla viabilità che collega Tarcento con Cividale del Friuli. Il conducente di un'auto, un uomo di 37 anni della zona, ha perso il controllo della sua vettura mentre stava percorrendo la regionale che, in quel tratto, presenta numerosi tornanti.

La vettura è uscita di strada ed è rimasta in parte in bilico sulla scarpata. Sul posto sono intervenuti immediatamente i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Cividale che hanno soccorso l'automobilista e messo in sicurezza l'auto.

Il personale sanitario inviato dalla Sores ha trasportato il conducente all'ospedale. Il 37enne, infatti, nell'impatto ha riportato alcune lesioni, fortunatamente non gravi.

Rilievi, accertamenti e viabilità dei Carabinieri della Compagnia della Citta Ducale.