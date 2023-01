Rimessa in fiamme a Fontanafredda

I Vigili del fuoco di Pordenone sono intervenuti, nel primo pomeriggio, per l'incendio di una rimessa adiacente a un'abitazione in via Buonarroti, a Fontanafredda.

All'interno erano riposte anche due bombole di Gpl che, fortunatamente, non sono state raggiunte dalle fiamme, anche grazie al rapido intervento prima dei proprietari, quindi dei pompieri. Il rogo è stato contenuto al locale, impedendo che coinvolgesse il resto dello stabile. I danni sono stati limitati e non hanno compromesso l'agibilità.

A un controllo strumentale, i Vigili del fuoco hanno riscontrato la presenza di monossido di carbonio nell'abitazione, quindi hanno provveduto ad arieggiare i locali fino al ripristino delle condizioni di salubrità degli ambienti interni.