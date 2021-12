Rimessa in fiamme a San Canzian d'Isonzo

E' stato necessario lavorare per oltre cinque ore, nella notte appena trascorsa, per un incendio scoppiato in una rimessa per attrezzi agricoli in via Romana, a San Canzian d'Isonzo.

L'allarme è scattato poco dopo la mezzanotte, facendo intervenire sul posto due mezzi autopompa serbatoio dal Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Monfalcone e dalla sede aeroportuale dei pompieri di Ronchi dei Legionari. Sono state impiegate anche due autobotti provenienti una dal Distaccamento di Monfalcone e una dal Comando Centrale di Gorizia.

Ingenti i danni. Nessuna persona è rimasta ferita. L'incendio si è sviluppato in un'area privata, nelle adiacenze di un'abitazione che non è stata interessata dalle fiamme, grazie al tempestivo intervento dei pompieri.

L'edificio finito in cenere era costituito da parti in legno e da parti di metallo. All'interno erano stati depositati alcuni strumenti da lavoro per le campagne e per la cura del giardino, tutti danneggiati irrimediabilmente. Sul posto anche i Carabinieri.