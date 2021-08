Rimesso a nuovo il ponte di 'Mezzo canale' a Barcis

In meno di dieci mesi di lavori, il ponte di 'Mezzo Canale' lungo la regionale 251, in comune di Barcis, è stato completamente ristrutturato. L’intervento fa parte del programma di lavori Vaia 2020 ed è consistito in un radicale intervento di sistemazione che ha portato alla realizzazione dei rinforzi delle travi e delle colonne dell’impalcato, al ripristino dei copri-ferro e alla completa ricostruzione della soletta e dei percorsi pedonali laterali. Il ponte è stato poi riasfaltato, dotato di giunti e nuove barriere guard-rail.

L’importo dei lavori, realizzati dalla ditta Spic Srl di Castelfranco Veneto, è di 843.517 euro. Per una maggiore sicurezza degli utenti, Fvg Strade sta quindi continuando con determinazione a realizzare gli interventi previsti dal piano di manutenzioni straordinarie dei ponti e viadotti in Regione che, sui mille chilometri circa di strade Fvg, sono quasi 500.