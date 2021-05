Rimpatriato il super latitante sacilese arrestato in Cambogia

E’ in carcere, a Busto Arsizio, Christian Casagrande, il super latitante sacilese arrestato, nei giorni scorsi, in Cambogia. Il 45enne deve scontare 13 anni, dieci mesi e quattro giorni di reclusione, in seguito al cumulo di condanne per falso, truffa, bancarotta fraudolenta e altri reati.

Per sfuggire alla giustizia italiana si era dato alla fuga e, per quattro anni, si era spostato attraverso l’Italia, il Regno Unito e la Romania. L’ultima sua destinazione è stata la Cambogia dove è stato arrestato in occasione del capodanno locale.

Ieri, il 45enne è stato rimpatriato con un volo da Phnom Penh a Milano Malpensa, via Singapore, dove è atterrato alle 5.30 di questa mattina. E’ stato quindi prelevato dal proprio posto sull’aereo tra gli sguardi stupiti dei passeggeri e condotto negli uffici dell’aeroporto dove i militari del Nucleo investigativo dei Carabinieri di Pordenone, coadiuvati dai colleghi di Milano Malpensa e da personale dell’aeroporto, gli hanno notificato il provvedimento di custodia, prima di scortarlo alla Casa circondariale di Busto Arsizio a disposizione dell’autorità giudiziaria.