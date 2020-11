Rintraccio di migranti durante il coprifuoco

Dopo un periodo di relativa calma sul fronte immigrazione irregolare in Fvg, questa notte, intorno alle 4, in orario di coprifuoco, sono stati segnalati alcuni cittadini stranieri camminare a bordo strada, prima a San Giovanni al Natisone e poi a Pradamano. A chiamare le forze dell'ordine, con diverse telefonate al 112, sono stati automobilisti e camionisti in transito nella notte per motivi di lavoro.

I migranti hanno percorso un lungo tratto di strada, in direzione di Udine, poi sono stati fermati e identificati alle porte del capoluogo friulano.

Sono stati trasportati nella nuova 'ala protetta' della ex caserma Cavarzerani di via Cividale, a Udine, per il triage sanitario e l'avvio alla quarantena fiduciaria poiché si tratta di persone provenienti dalla rotta balcanica. Si tratta di una decina di persone, tutti uomini e maggiorenni, pare in buono stato di salute.

Altre segnalazioni sono arrivate da Villanova dello Judrio (San Giovanni al Natisone), dalla statale di Buttrio, dalle vie minori di Manzano oltre che dalla zona di Pavia di Udine.