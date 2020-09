Rintraccio di migranti nella notte a Pontebba

Nuovo rintraccio di clandestini nella notte, ma questa volta in montagna. I 15 migranti, di cui nove minorenni, infatti, sono stati notati dagli abitanti mentre si riposavano sul sagrato della chiesa, a Pontebba, intorno alle 23 di questa notte.

Sono tutti cittadini iracheni; sono stati trasportati, all'alba di oggi, nel centro temporaneo di accoglienza di via Pozzuolo a Udine, per il triage, e per essere avviati poi alla quarantena fiduciaria. Li hanno rintracciati i Carabinieri della Compagnia di Tarvisio.