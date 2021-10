Rinviato a giudizio con l'accusa di abusi alla figliastra

Avrebbe costretto per tre anni la figliastra minorenne a subire violenze sessuali, a partire da quando lei aveva 11 anni.

Con questa accusa il gup udinese Matteo Carlisi ha rinviato oggi a giudizio un sudamericano di 40 anni residente in provincia di Udine. Stando al capo d’imputazione, l’uomo, abusando della propria autorità, avrebbe costretto in diverse occasioni la figlia della moglie convivente a raggiungerlo in alcuni ambienti della casa, in macchina o in una roulotte per subire le violenze.

“Siamo convinti - spiegano i difensori, gli avvocati Maurizio Landelli e Chiara Grasso di Cividale - dell’innocenza del nostro assistito per le molte incongruenze nei fatti così come denunciati”.

La madre della vittima, assistita dall’avvocato Antonella Bassi, si è costituita parte civile e chiederà i danni.