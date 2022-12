Rinvio a giudizio per la banda dei colpi con la ruspa ai benzinai

La Procura della Repubblica di Pordenone ha concluso le indagini e chiesto il rinvio a giudizio nei confronti di tre cittadini rumeni, di circa 25 anni, provenienti dalla zona di Galati, per rapina e numerosi furti pluri-aggravati.

Si tratta della banda delle ruspe che, tra metà febbraio e fine marzo 2021, avrebbe messo a segno una ventina di assalti alle colonnine self di distributori in tutto il Fvg, ma anche in Veneto (tra Treviso, Padova, Vicenza e Rovigo), in Emilia-Romagna (a Ferrara, Modena, Bologna e Parma) e fino a Pavia.

I tre 'trasfertisti' arrivavano appositamente dalla Romania fino al confine italo-sloveno, dove uno rimaneva sempre vicino a un'auto, pronto per organizzare la fuga, mentre gli altri, dopo aver rubato una macchina, iniziavano a muoversi sul territorio nazionale. A quel punto, prendevano di mira un altro mezzo (auto o pick-up) con il quale si spostavano per assaltare distributori di benzina con ruspe o macchine operatrici – rubate da cantieri o aziende agricole vicine agli obiettivi – che poi abbandonavano sul posto, dandosi alla fuga con il bottino.

Trovavano riparo in zone defilate, per poi rimettersi subito in azione, sempre contro pompe di benzina, ma in alcuni casi anche ai danni di supermercati, con le stesse modalità distruttive.

Le complesse indagini, condotte dalla Squadra Mobile di Pordenone e dal Nucleo investigativo dei Carabinieri di Venezia, coordinati dalla Procura di Pordenone, hanno fatto emergere le loro responsabilità.

Il gruppo era inizialmente composto da quattro persone, una delle quali era morta – a fine marzo 2021 – affogata nell'Isonzo durante una fuga dai Carabinieri di Gorizia. I tre, da maggio 2021, sono detenuti in diverse carceri per analoghe rapine e furti.