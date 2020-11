Ripresa dell’iter per il carcere a San Vito

Visita oggi in municipio a San Vito al Tagliamento del nuovo Prefetto di Pordenone, Domenico Lione, da pochi giorni insediatosi ufficialmente. Nel tour che lo sta portando a una conoscenza capillare del territorio provinciale, questa mattina ha fatto tappa nella cittadina sanvitese dove ha avuto un colloquio amichevole con il Sindaco Antonio di Bisceglie. Sindaco che ha salutato calorosamente l’arrivo del Prefetto Lione, tendendo la mano per la migliore collaborazione possibile nell’ottica di una proficua sinergia tra Istituzioni, convinto della istituzione prefettizia come organismo territoriale del governo.



Per il sindaco Di Bisceglie è stata l’occasione giusta per porre sul tavolo uno dei temi forti su cui questa Amministrazione comunale è impegnata da tempo: la realizzazione del nuovo istituto penitenziario del Friuli Occidentale. Un tema che sei mesi fa sembrava sul punto di trovare giuste risposte in occasione del sopralluogo all’ex caserma Dall’Armi per la consistenza dei lavori del cantiere del futuro carcere da 300 posti nell’ex sito militare di via Divisione Garibaldi, dell’allora responsabile della pratica del Provveditorato alle opere pubbliche del Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Francesco Sorrentino. Ruolo ricoperto oggi dal nuovo Provveditore Cinzia Zincone.



Era stato così accertato lo stato di consistenza con l’impresa che aveva originariamente vinto l’appalto ovvero l’Associazione temporanea di imprese Kostruttiva-Riccesi. Questo in seguito alla sentenza della Corte di Cassazione del 20 gennaio 2020 che ha definitivamente chiarito che è l’Impresa Pizzarotti di Parma la realtà subentrata al contratto per la costruzione della struttura che sorgerà al posto dell’ex caserma. Con il Verbale di consistenza lavori, nel concreto si è verificato quanto finora realizzato dall’Associazione temporanea di imprese inizialmente aggiudicataria dell’appalto così da quantificare il dovuto. Al contempo, il Provveditorato è rientrato in possesso del bene demaniale. Un passaggio necessario prima della futura stipula del contratto con la nuova impresa risultata subentrante, aggiudicataria dell’opera, ovvero la Pizzarotti, un colosso con un portafoglio ordini da 13 miliardi di euro, arrivata inizialmente seconda nella gara.Ma il nodo che da allora non è stato sciolto sono le modalità di subentro di Pizzarotti perché le condizioni economiche sono completamente differenti. Pizzarotti aveva offerto in gara d’appalto un ribasso dell’1 per cento, mentre l’Ati Kostruttiva-Riccesi aveva presentato un ribasso di circa il 25 per cento. Si parla di un delta economico, compreso di Iva e altro, di circa 8 milioni di euro. Su questo tema lo scorso luglio si è registrata una nuova battaglia legale con l’impresa di Parma che ha presentato un nuovo ricorso al Tar con il quale chiede di annullare la nota del Provveditorato del 12 marzo scorso. Il provveditorato ha invitato Pizzarotti a subentrare di fatto e di diritto nel contratto stipulato nel 2016 con l’Ati Kostruttiva, mantenendo la progettazione esecutiva e definitiva dell’Ati. Pizzarotti, invece, ha chiesto di stipulare il contratto in base alle condizioni previste dalla propria offerta tecnica ed economica, progettazione compresa.L’impresa di Parma ha chiesto inoltre il risarcimento dei danni subìti a causa del subentro e del ritardo maturato finora nel dare esecuzione alla sentenza. Il Tar ha sospeso il giudizio sul caso: le medesime questioni sono state introdotte con un ricorso per ottemperanza al Consiglio di Stato, di cui si attende il verdetto per il prossimo gennaio. Una vicenda che si svolge mentre Pordenone ha sempre più necessità di una struttura penitenziaria per rispondere alle carenze del carcere di piazza della Motta. Una vicenda ben nota da tempo, quella delle gravi carenze dell’antico castello, che registra un tasso di affollamento che sfiora il 190 per cento, secondo uno studio condotto lo scorso anno.Durante l’incontro di oggi con il Prefetto Lione, il Sindaco Di Bisceglie ha rinnovato l’appello perché “si arrivi a dare una risposta in merito accelerando l’iter realizzativo del nuovo carcere. La nostra rimane una forte volontà nel dare piena disponibilità affinchè tale progetto veda presto pieno compimento”. Il Prefetto ha raccolto l’istanza e ha assicurato l’impegno in tal senso.Il Sindaco, dopo avere presentato la cittadina nelle sue sfaccettature, ha peraltro invitato il Prefetto a ritornare a San Vito per una visita ampia delle bellezze della cittadina, invito accolto dal Prefetto.