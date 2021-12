Ripresa e resilienza a rischio

Di fronte alla crisi anche economica generata dalla pandemia, l’Unione Europea ha risposto con una mossa senza precedenti di sostegno ai sistemi produttivi del vari Stati membri. Si tratta del programma Next Generation Eu, in base al quale l’Italia ha disegnato il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), contenente riforme e innovazioni per adeguarsi alle linee guida indicate dall’Ue. Ma che succede se non saremo in grado di attuare il Piano al quale resta appesa l’intera nostra economia? È uno scenario che non sembra così improbabile, visto che la Regione Fvg ha già pubblicato un documento di valutazione della situazione locale dal quale emergono punti critici e carenze rispetto ai target da raggiungere, in particolare riguardo alle tempistiche di attuazione (si rischia di non rispettare le scadenze, soprattutto a causa degli arretrati ancora da smaltire) e al personale, spesso carente numericamente o non adeguatamente formato. Ma vediamo nel dettaglio quali sono le criticità evidenziate che potrebbero mettere a rischio l’attuazione del Pnrr e quindi l’accesso ai fondi europei anche nel nostro territorio.



Momento della svolta

Per ottenere i finanziamenti europei, il Governo italiano ha stilato il Piano articolato in missioni e attuato attraverso una governance che prevede una struttura di coordinamento e supervisione centrale e task force locali per aiutare le amministrazioni territoriali - responsabili di singoli investimenti e riforme - a migliorare la loro capacità di investimento e a semplificare le procedure negli ambiti di intervento (digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo; rivoluzione verde e transizione ecologica; infrastrutture per una mobilità sostenibile; istruzione e ricerca; inclusione e coesione; salute). La Regione Fvg assieme ai Comuni, proprio in relazione all’attuazione del Pnrr a livello territoriale, negli scorsi mesi ha effettuato una valutazione delle esigenze interne ed esterne e delle necessità relative ai processi amministrativi e procedurali. Il risultato è un documento che definisce i target da raggiungere, individua i punti critici alla realizzazione e stabilisce la composizione della task force per digitalizzazione, monitoraggio e performance del Pnrr, che sarà formata daIl primo passo della valutazione è stato individuare le criticità e i colli di bottiglia, con particolare riferimento agli arretrati a maggior impatto nei settori di intervento (valutazioni e autorizzazioni ambientali; rinnovabili; rifiuti; edilizia e urbanistica; appalti; infrastrutture digitali e monitoraggio e supporto alla task force). La seconda azione è stata prevedere soluzioni idonee per semplificare, recuperare gli arretrati e ridurre le tempistiche. Nello specifico, in relazione al settore “edilizia e urbanistica”, il documento punta l’attenzione sulla viabilità, che necessita sia di approfondimenti tecnici per garantire il livello di servizio delle infrastrutture viarie, sia del confronto con altri soggetti competenti, che però potrebbe portare all’allungamento dei tempi. Due criticità emergono anche dall’analisi del settore degli appalti, dove la Regione evidenzia in primis “la complessità tecnica e giuridica delle procedure per l’individuazione del contraente, che richiedono un’elevata e multidisciplinare competenza assieme a tempistiche impegnative e notevole fabbisogno di risorse umane, fattore che potrebbe mettere a rischio il rispetto del cronoprogramma per la realizzazione delle missioni del Pnrr”.Inoltre le opere pubbliche prevedono anche l’acquisizione delle aree necessarie per la costruzione, attraverso l’applicazione della normativa in materia di espropri, il che potrebbe incidere molto sui tempi di realizzazione. I problemi sono evidenti anche per quel che riguarda le infrastrutture digitali: per “Scuola connessa” e “Sanità connessa” è necessario uno specifico supporto tecnico alle strutture competenti, mentre “gli sportelli comunali attività produttive (Suap) del Fvg risentono dell’assenza o scarsità di competenze specialistiche, con ritardi pressoché sistematici rispetto ai tempi previsti dalle norme”.È necessario così sia sviluppare le competenze del personale, sia implementare l’assistenza giuridica, amministrativa e informatica già erogata, per puntare “alla semplificazione amministrativa, organizzativa, procedurale e tecnologica, alla definizione di modelli di back office e manuali di procedura standardizzati ed unificati, alla formazione del personale, allo sviluppo di forme di gestione associata e di community di scambio di esperienza”. Infine, per quel che riguarda le valutazioni e autorizzazioni ambientali, i problemi individuati sono la numerosità e la complessità dei procedimenti di autorizzazione su istanza di parte, che attualmente le strutture riescono a gestire a fatica. “Ulteriori procedimenti dovuti ai progetti Pnrr – si legge sempre nel documento della Regione - richiedono quindi l’inserimento di ulteriori risorse umane già preparate e pronte al fine di diminuire i tempi”.A unirsi al grido d’allarme riguardo la carenza di personale nelle amministrazioni territoriali è anche l’Ancrel, l’associazione che riunisce i certificatori e i revisori dei conti degli enti locali, che punta l’attenzione sulla figura dei segretari comunali, il cui numero attuale è pari al solo 30% del reale fabbisogno. “Non bastano le risorse finanziarie per fare funzionare gli uffici e servizi, servono risorse umane preparate e competenti – commenta la presidente di Ancrel Fvg, Rosa Ricciardi –. Il finanziamento del Recovery Plan a disposizione dei Comuni della nostra regione è molto importante: ben 909 milioni. È evidente che l’organizzazione del lavoro deve cambiare. Un ruolo fondamentale di supporto alla ‘Cabina di regia comunale’ lo svolgeranno il segretario comunale e la ‘Segreteria tecnica Pnrr’ della quale deve fare parte il revisore dei conti. Inoltre, in questo momento a livello nazionale si è aperto il tema della riforma del Testo unico degli enti locali (Tuel) e il Friuli-Venezia Giulia può confermarsi nelle prime posizioni se istituisce un tavolo tecnico per trovare soluzioni in grado di ragionare a 360 gradi”