Riprese le ricerche dell'anziano di Tolmezzo disperso

Sono riprese le ricerche dell'uomo di 81 anni di Tolmezzo che, uscito dalla sua abitazione il 5 ottobre, non è più rientrato.

Il campo base è stato allestito sempre in prossimità di Ponte Avons (ex Cason dello Stambec), tra Tolmezzo e Verzegnis, in prossimità dell'area dove era stata rinvenuta la vettura del pensionato. Sono stati attivati i volontari della squadra comunale di Protezione civile di Arta Terme a cui si uniranno altre squadre nelle prossime ore.

Allo stato attuale le ricerche sono previste non solo nella giornata di oggi, ma anche domani e domenica. Sul posto anche i Vigili del fuoco, il Soccorso alpino, la Guardia di Finanza e i Carabinieri.