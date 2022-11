Riprese le ricerche dell'anziano disperso a Chions

Sono riprese all'alba di questa mattina la ricerche dell'85enne di Cinto Caomaggiore disperso da sabato scorso a Chions.

L'anziano è alto un metro e 65, pesa circa 70 chili, corporatura normale. Indossa un copricapo tipo coppola marrone, una giacca marrone, camicia blu scuro, jeans blu scuri, scarpe di colore marrone in pelle. È calvo, occhi marroni.

Nessuna novità nella notte. Oggi, sempre coordinati dai Vigili del fuoco, in campo una quarantina di volontari delle squadre comunali di Protezione civile e una decina di unità cinofile delle associazioni della Protezione Civile.

La ricerca, come disposto ieri dopo il tavolo in Prefettura a Pordenone, si sta sviluppando al confine tra Friuli e Veneto in piena sinergia con tutte le forze in campo. Le operazioni - ha assicurato il Prefetto Domenico Lione - proseguiranno a 360 gradi, ad oltranza, "fino a quando lo troveremo".