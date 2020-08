Riprese le ricerche dell'uomo scomparso a Prato Carnico

Sono riprese questa mattina presto, alle prime luci dell'alba, le ricerche per trovare sano e salvo il sessantenne che l'8 agosto scorso è uscito per andare a cercare funghi nella zona boscosa di Prato Carnico e non è più rientrato.

A dare l'allarme, non riuscendo più a mettersi in contatto con lui, è stato un parente residente in Germania che ha fatto scattare la macchina dei soccorsi e attivare il piano provinciale per le persone scomparse, coordinato dalla Prefettura.

Thomas parla italiano e tedesco, frequenta abitualmente questa zona della montagna che conosce abbastanza bene, anche se vive in Germania.

È alto 1 metro e 70, pesa circa 70 kg, ha gli occhi e i capelli scuri. Al momento della scomparsa indossava una maglietta e un paio di pantaloni scuri. Aveva con sé uno zainetto.

La base operativa per le ricerche è stata allestita in località Coi, con l'Unità Operativa di Comando Avanzato della Sede Centrale dei Vigili del Fuoco di Udine.

Ieri è stato cercato per tutto il giorno anche con l'impiego dell'elicottero Drago del Nucleo Volo di Venezia e di quello della Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia per dei sorvoli dall'alto, ma entrambe le riceche non hanno dato alcun esito.

Oggi scendono in campo per le ricerche i Nuclei Saf dei pompieri di Pordenone, di Gorizia e di Udine, oltre ai cinofili di Gorizia dei Vigili del Fuoco. Collaborano alle ricerche i volontari del Soccorso Alpino e i Carabinieri di Comeglians e della Compagnia di Tolmezzo.

La zona da monitorare è molto vasta ed è impervia.

Chi ha informazioni può chiamare il 112 per contribuire alle ricerche.