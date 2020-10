Riqualificazione di Rorai, la presentazione sarà online

L’incontro di giovedì 22 alle 19 dedicato alla riqualificazione di Rorai si svolgerà via web (stesso giorno e stessa ora) e non nella palestra della scuola Pasolini. Lo ha deciso il Comune, visto che l’ultimo Dpcm blocca convegni e riunioni “in presenza”.



L’Amministrazione comunale non ha così voluto rinunciare alla possibilità di far conoscere a residenti e cittadini il primo lotto di sistemazione del quartiere. L’appuntamento potrà essere seguito da chiunque in diretta Youtube sul canale del Comune all’indirizzo www.youtube.com/comunedipordenone



Chi aveva prenotato il proprio posto in palestra potrà invece partecipare all’incontro in videoconferenza, con la possibilità di intervenire e porre domande. Le istruzioni per la videoconferenza, le cui adesioni sono chiuse, sono state già spedite agli iscritti. Tutti gli altri, appunto, potranno assistere alla diretta Youtube.



Il sindaco Ciriani e l’assessore Amirante, assieme a progettisti e tecnici, saranno collegati dal Municipio per illustrare questa prima tranche di riqualificazione, che riguarda il miglioramento urbanistico di piazza San Lorenzo e le strade limitrofe.Come anticipato nei giorni scorsi, gli interventi nel cuore di Rorai si articoleranno in sistemazioni stradali e della viabilità, sia in termini estetici che di sicurezza. Prevista la creazione di adeguate aree di sosta per le auto, di zone di incontro e percorsi sicuri per pedoni e ciclisti, soluzioni di arricchimento del verde urbano, la riqualificazione di alcune isole dei cassonetti dei rifiuti, la nuova illuminazione pubblica. Altro elemento fondamentale delle opere sarà l'eliminazione o il superamento delle barriere architettoniche.Consistente l’investimento, pari a 536 mila euro. Sarà coinvolto il tratto compreso tra l’incrocio di via Canova, piazza San Lorenzo, via Pedron, via Chiesa di Rorai e l’incrocio di via Maggiore, via Superiore, via Gaspardo, piazza San Lorenzo. La riqualificazione punta a un ambiente urbano e viario più sicuro, piacevole e vivibile per tutti. Ma per tutti i dettagli l’appuntamento è giovedì 22 alle 19 sul canale Youtube comunale.