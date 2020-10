Riqualificazione Rorai, si parte in primavera dal cuore del quartiere

Pavimentazione in porfido, marciapiedi nuovi, abbattimento delle barriere architettoniche, parti d’asfalto rialzate per invitare a rallentare, nuova illuminazione a led. Sono questi gli elementi principali del primo lotto della riqualificazione di Roraigrande a Pordenone che coinvolgerà il fulcro del quartiere, e cioè piazzale San Lorenzo e via Maggiore.



Il progetto definitivo è stato presentato ieri sera in videoconferenza ai residenti dal sindaco Alessandro Ciriani e dell’assessore Cristina Amirante, al fine di raccogliere le loro istanze e inserirle nella successiva e ultima fase, quella del progetto esecutivo.



Terminato l’iter progettuale, i lavori cominceranno in primavera inoltrata e dureranno circa cinque mesi. "Questo è il primo lotto – ha spiegato il sindaco – poi ce ne sarà un secondo e un terzo" che interesserà le altre aree del rione. L’investimento di questo primo step è di 536 mila euro.



"L’obiettivo – ha rimarcato Amirante - è mettere in sicurezza pedoni, ciclisti, persone con handicap e riqualificare il cuore pulsante di Rorai".



Ma il Comune è anche in trattativa con i privati sia per estendere l’area parcheggi davanti l’osteria Mingot, ottenendo un numero maggiore di posti auto in collegamento con la scuola Pasolini, sia per riqualificare la zona dello storico lavatoio di quartiere.



All’incontro online hanno partecipato circa 40 residenti in videoconferenza e 80 spettatori che hanno assistito alla diretta Youtube in contemporanea sul canale del Comune.