Riqualificazione urbanistica per il centro di Prodolone

Disco verde dal Consiglio comunale al parcheggio e al progetto di fattibilità tecnica ed economica “di riqualificazione urbanistica” del centro storico di Prodolone. Si tratta di un’importante atto che definirà in modo più funzionale alcuni spazi che caratterizzano il cuore della frazione, consegnando al contempo alla comunità un nuovo parcheggio e un percorso pedonale così da migliorarne la vivibilità e rispondendo anche ad un’ottica di futuro sviluppo in chiave economico-turistica.



Il progetto approvato - il professionista incaricato dal Comune di San Vito per redigere lo studio è l’architetto Domenico Cecco - si inserisce nel quadro del Piano regolatore particolareggiato comunale dell’area centrale di Prodolone “ex Bianchi-Iop” redatto dall’Ater di Pordenone agli inizi degli anni Duemila e l’intento seguito è quello di coniugare i valori storici ed ambientali del sito con le presenze attuali, proponendo una crescita ed un uso del territorio in sintonia con tali premesse.



Il progetto dell’Amministrazione comunale segue così tale linea, aggiornandolo, e si concentra sull’area compresa tra la Roggia Mussa e via Mulino, interessato dalla presenza di una autofficina dismessa da anni. In questo modo si affronta il problema dei parcheggi nel centro storico di Prodolone. L’area alla data odierna è privata ma i proprietari hanno già manifestato l’intenzione di alienare tale loro proprietà, proponendone al Comune l’acquisizione. Il progetto ha così preso vita e prevede di trasformare l’ex officina in parcheggio pubblico, in ampliamento a quello già realizzato nell’area adiacente. Viene inoltre realizzato un percorso pedonale all’interno della corte di Casa Mels, che collegherà il nuovo parcheggio e quello esistente al piazzale della chiesa.“L’obiettivo di tale operazione - afferma il Sindaco- è dotare Prodolone dei necessari stalli e collegarli attraverso un percorso all’area a parco/giardino. Si crea così un nuovo spazio con un buon numero di stalli, a due passi dal centro. E’ un’opera che si colloca in un progetto generale di riqualificazione e valorizzazione del centro storico di Prodolone tra cui il recupero di Casa Mels e dell’area circostante, per cui si sono richiesti i finanziamenti occorrenti”. Entrando nel dettaglio del progetto, la soluzione proposta prevede la demolizione dell’edificio dell’autofficina e annessi e la realizzazione di un muro di contenimento a filo roggia. Area che sarà completamente asfaltata e ci sarà l’adeguamento della rete di raccolta delle acque piovane. Sarà creata una gradinata in calcestruzzo, di accesso alla roggia, con funzione principalmente paesaggistica e a memoria degli antichi lavatoi presenti su tale corso d’acqua.Saranno create tre file di parcheggi, mediante segnaletica orizzontale, perpendicolari a via Mulino: il numero dei parcheggi previsto è di 28, che aggiunti ai 17 esistenti formano un totale di 45 posti macchina. Saranno quindi creati degli accessi pedonali dal parcheggio a Piazza della Chiesa, con uscita attraverso la porta nella recinzione vicina a Casa Mels.Si utilizzerà inoltre l’esistente sottopasso nell’edifico residenziale Ater e si attraverserà l’area verde di proprietà comunale. Non ultimo, sarà realizzato un raccordo dei parcheggi con l’area centrale di Piazzale della chiesa e saranno riproposte le traccia dell’antico fossato in prosecuzione di quanto realizzato nella corte delle case popolari Ater, a sud del parco.Dopo il via libera al progetto di fattibilità tecnica ed economica da parte del Consiglio comunale, l’iter prevede l’acquisizione bonaria da parte del Comune dell’area dell’ex officina, posta all’altezza tra via Molino e via San Valentino. Poi si proseguirà con la progettazione definitiva-esecutiva e l’approvazione in Giunta comunale. Quindi si potrà espletare la gara d’appalto e la consegna dei lavori. L’opera prevede una spesa di 250 mila euro (compresa l’acquisizione dell’area), finanziata con fondi propri.