Rischiano di essere travolti dalla loro auto, moglie e marito in ospedale

Moglie e marito di San Daniele del Friuli sono rimasti feriti, nel tardo pomeriggio di ieri, nel vialetto della loro abitazione, nel tratto che porta al garage. Dopo aver posteggiato l'auto, probabilmente senza averla assicurata con il freno a mano, il veicolo si è mosso, andando a finire contro il portone della rimessa.

Per evitare di essere travolti, marito e moglie si sono spostati di scatto, gettandosi a lato della macchina, riportando comunque alcune ferite cadendo a terra, tra il cemento e il giardino. Sono stati trasportati con l'ambulanza al pronto soccorso, medicati per ferite fortunatamente non serie. È successo a San Daniele del Friuli.