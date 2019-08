Risiera di San Sabba chiusa per allagamenti

E' chiusa da sabato scorso la Risiera di San Sabba, a Trieste, l'unico campo di concentramento nazista presente in territorio italiano e pienamente operativo durante la seconda guerra mondiale, che al suo interno conserva ancora il forno crematorio utilizzato per uccidere i detenuti. I forti temporali che si sono abbattuti sulla città hanno allagato la struttura che, con grande delusione dei turisti, non è ancora oggi accessibile.



All'esterno, un cartello firmato dalla direzione informa della chiusura, scusandosi per il disagio arrecato, ma non vi è indicata nessuna data di riapertura. Pulizie permettendo il monumento potrebbe riaprire al pubblico domani, al termine delle verifiche del Comune di Trieste e di Acegas sulla struttura.