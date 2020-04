Risolto il 'caso' del Policlinico Città di Udine

Costruttivo e orientato all’immediata collaborazione l’incontro che si è tenuto stamattina al Policlinico Città di Udine tra l’amministratore delegato Claudio Riccobon e il direttore generale dell’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale, Massimo Braganti. "In seguito al primo incontro di ieri nella sede dell'AsuFC e al sopralluogo di stamane in viale Venezia, sono state definite le attività che il Policlinico metterà a disposizione per l’emergenza: 23 posti letto per ricoveri medici e di assistenza post-chirurgica ortopedica e 27 posti letto per RSA (residenza sanitaria assistenziale) ad alta intensità di cura per un totale di 50 posti letto non-Covid19", si legge in una nota congiunta.

"È stata valutata anche la possibilità di attivare un'unità Covid, ma la distribuzione logistica degli ambienti e dei percorsi all’interno della struttura di viale Venezia non permette di rispettare il principio della separazione tra i percorsi nell’accesso alla diagnostica radiologica, elemento importante nel percorso diagnostico dei pazienti Covid positivi".

"Il Policlinico identificherà il numero degli infermieri e di Oss necessari per le attività condivise con l’Azienda Sanitaria e per il mantenimento dell’attività di dialisi, delle urgenze chirurgiche e delle attività ambulatoriali con priorità B. Le figure sanitarie (in particolare infermieri e Oss idonei a lavorare sui tre turni) che risulteranno eccedenti saranno invitate, nel rispetto delle norme di legge e con esplicito consenso degli interessati, a mettersi a disposizione per lavorare nei reparti dell'AsuFC in questa fase di emergenza sanitaria. Analogamente il Policlinico collaborerà con l'Azienda sanitaria per individuare anestesisti che, con rapporto libero professionale, siano disponibili a dare un prezioso supporto nella cura dei malati affetti da Covid-19".

"Il dottor Braganti e il dottor Riccobon esprimono entrambi soddisfazione per il chiarimento propositivo e la collaborazione prontamente avviata dopo le difficoltà di comunicazione tra le due strutture che avevano portato alle incomprensioni dei giorni scorsi", conclude la nota.