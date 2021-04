Risparmiatori traditi ancora senza soldi

Due anni. 115 udienze. Più di 160 testimoni tra accusa e difesa e circa 8.000 parti civili.



Sono questi i numeri che descrivono il primo grado di giudizio del processo penale per il crac della Banca Popolare di Vicenza, che si è concluso con la condanna di Gianni Zonin a 6 anni e 6 mesi e dei vicedirettori Emanuele Giustini (6 anni e tre mesi), Paolo Marin (6 anni) e Andrea Piazzetta (5 anni). Assolti invece “perché il fatto non sussiste” Giuseppe Zigliotto, ex consigliere del Cda, e Massimiliano Pellegrini, ex dirigente bancario.



“Contro ogni previsione il processo per la Popolare di Vicenza si è concluso prima della prescrizione – commenta Barbara Puschiasis, presidente di Consumatori attivi, associazione da anni impegnata a difesa dei risparmiatori traditi -. Questo pone un punto fermo nella dolorosa vicenda che ha visto andare in fumo i risparmi di ben 110.000 famiglie. Le condanne ci sono e pure l’accertamento del diritto dei risparmiatori traditi a ottenere il risarcimento. Sono stati confiscati 963 milioni di euro che andranno allo Stato, ma che attualmente ci sono solo per una parte”.



Le richieste da parte dei risparmiatori sono chiare. “Lo Stato deve mettere le laute sanzioni che incasserà nel Fondo indennizzo risparmiatori e idem dicasi per Banca d’Italia e Consob, le cui ispezioni nel tempo non sono riuscite a far evitare il tracollo della banca. Nonostante ciò sono state ammesse quali parti civili nel processo penale, alla stregua dei risparmiatori, con una sentenza che ha riconosciuto il diritto alle vigilanze al risarcimento del danno, calcolato in 601.017 euro per Banca d’Italia e 186.570 euro per Consob in via provvisionale”.L’iter in tribunale non è ancora concluso. “Ora la palla passerà inevitabilmente alle corti superiori col tentativo dei difensori di arrivare all’estinzione del reato per intervenuta prescrizione, che non è un’assoluzione, ma sa più di una vile scappatoia - sottolinea Puschiasis -. Ci auguriamo che ciò non succeda. In ogni caso gli effetti civili della sentenza penale non saranno travolti e quindi il diritto al risarcimento del danno resterà salvo”.“I risparmiatori infatti sono ancora in attesa dei soldi andati in fumo per un sistema che non ha funzionato, del risarcimento, e, nella maggior parte dei casi, dell’indennizzo da parte del FIR. Il fondo, a un anno e mezzo dalla sua messa in opera, ha pagato parzialmente solo 25.000 dei 145.000 risparmiatori che hanno fatto domanda per 45 milioni e mezzo di euro sui 1,5 miliardi a disposizione derivanti non dai contribuenti, ma dai fondi dormienti. Una procedura dunque troppo lenta e che alla fine giunge a riconoscere solo il 30% dei risparmi perduti”.