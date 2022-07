Rissa a Lignano, si alza la guardia sulla sicurezza

Migliorano le condizioni di salute del 20enne aggredito all'alba di domenica a Lignano Sabbiadoro, probabilmente nel corso di una rissa nella quale sono state coinvolte decine di persone.

Il giovane, un cittadino italiano di origini albanesi residente a Udine, è uscito dalla terapia intensiva ed è stato trasferito in reparto. Non appena le sue condizioni lo consentiranno sarà sentito dagli inquirenti che, al momento, stanno indagando per il reato di lesioni gravi.

La versione che fornirà il ragazzo potrebbe rivelarsi cruciale per ricostruire l'accaduto, dal momento che non ci sarebbero sistemi di videosorveglianza nel luogo in cui è stato trovato e anche le persone che hanno segnalato ai Carabinieri la presenza di un ferito non avevano assistito all'aggressione, ma erano sopraggiunte in un momento successivo.

Al momento, infatti, i carabinieri non sono ancora in grado di collegare quanto accaduto al giovane alla rissa con bottiglie e pezzi di vetro segnalata all'alba a Pineta. Il 20enne, infatti, è stato individuato a oltre 300 metri dal luogo della zuffa. Le violenze sarebbero avvenute poco dopo le 5 sul lungomare Kechler, vicino a una nota discoteca. Della rissa i militari della stazione locale, intervenuti assieme a una pattuglia della radiomobile di Latisana dopo essere stati allertati, non hanno, però, trovato traccia.

Intanto il Prefetto di Udine, Massimo Marchesiello, ha convocato per mercoledì alle 11.30 in Prefettura il Comitato per l'ordine e la sicurezza, con il sindaco di Lignano, Laura Giorgi, il questore di Udine, Manuela De Bernardin, le forze dell'ordine e le associazioni di categoria.

"Giorgi - spiega Marchesiello - mi aveva evidenziato alcune criticità relative alla sicurezza già nei giorni scorsi, poi alla luce di quanto è successo domenica vogliamo capire se si tratta di un fenomeno isolato o inserito in un ambito un po' più allargato. Però, non abbiamo ancora chiare le risultanze anche dalle telecamere".

“La partecipazione delle associazioni di categoria della zona”, aggiunge il Prefetto, “mira a condividere con loro alcune criticità, ma anche eventuali soluzioni".

Attende, quindi, l'incontro di mercoledì il neosindaco Laura Giorgi per valutare eventuali ordinanze finalizzate a rafforzare la sicurezza nella località balneare. "Sulla base di quanto emergerà durante l'incontro, agiremo", spiega. Tra le opzioni sul tavolo quella di seguire l'esempio di Jesolo dove l'accesso all'arenile è vietato di notte.