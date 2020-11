Rissa al bar a Monfalcone: locale chiuso per sette giorni

Attività sospesa per il bar Aris 81 di Monfalcone. Il provvedimento del Questore di Gorizia che dispone, per motivi di ordine e sicurezza pubblica, la sospensione dell’autorizzazione per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, è stato notificato il 26 novembre al titolare di un esercizio.

Il locale ultimamente è stato teatro di un’accesa lite che ha richiesto l’intervento della Polizia di Stato.

Il decreto di sospensione, predisposto con un’azione coordinata del Commissariato Distaccato di Pubblica Sicurezza di Monfalcone e della Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale della Questura, avrà una validità di sette giorni.