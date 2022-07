Rissa con lancio di bottiglie, stop per 15 giorni al negozio di vicinato

Questo pomeriggio, gli agenti della Polizia di Stato hanno eseguito la misura di sospensione della licenza per 15 giorni, disposta dal Questore di Pordenone nei confronti del negozio di vicinato New Bangla Bazar di via Vallona.

Lo stop all’attività commerciale è scattato dopo la rissa che mercoledì sera era scoppiata all’esterno dell'attività, con tanto di bottiglie di vetro infrante al suolo. Arrivati sul posto, i poliziotti avevano individuato cinque cittadini stranieri di origine pakistana/afghana, tutti gravati da precedenti per spaccio, oltre che per furto aggravato e vari ordini di allontanamento.

La lite aveva generato allarme tra le numerose persone presenti, tra residenti e avventori del vicino ristorante pizzeria, i cui tavoli esterni erano gremiti di clienti.

I contendenti erano tutti ubriachi: già dal primo pomeriggio, infatti, avevano acquistato diversi alcolici nel negozio e li avevano consumati nel parcheggio antistante. Il gestore non aveva adempiuto al dovere di vigilare su ciò che accade nel proprio locale e nelle immediate vicinanze, vendendo bevande alcoliche a persone in evidente stato di ubriachezza, nonostante l’espresso divieto di legge.

Al titolare era già stato notificato il 16 marzo 2020 un provvedimento di sospensione della licenza per somministrazione di alcoolici e superalcoolici, senza autorizzazione e in pieno lockdown.