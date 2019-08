Rissa con lesioni, chiuso per sette giorni il Mr Charlie

Il Questore di Udine ha disposto la chiusura per una settimana, a partire da oggi, della discoteca Mister Charlie di Lignano dopo l'episodio del weekend scorso. Un gruppo di giovani ha ingaggiato una rissa che è finita con tre persone in Pronto Soccorso per lesioni da taglio.

Era intervenuta una pattuglia della Polizia di Stato in servizio al posto temporaneo di Lignano per sedare la lite scoppiata tra i giovani nel locale da ballo. Era spuntato anche un coltello, poi posto sotto sequestro.

A seguito del grave fatto è scattata la sospensione, provvedimento notificato oggi. Continuano, intanto, le indagini per accertare le responsabilità nella rissa.