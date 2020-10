Rissa con un coltello, stop per dieci giorni al locale

Una lite fra avventori è degenerata in una rissa con botte da orbi. Ed è spuntato pure un coltello. E’ successo la sera di mercoledì 30 settembre al wine-bar Retrogusto, locale del centro di Udine posizionato in via Valvason. Per futili motivi, alcuni clienti hanno iniziato a discutere mentre si trovavano all’interno del bar. Poi, la controversia verbale è proseguita fisicamente all’esterno, davanti agli occhi di numerosi passanti. A un certo punto è pure spuntato un coltello, afferrato da uno dei contendenti dalle stoviglie del locale.

Dopo la richiesta di aiuto alle forze dell’ordine, sul posto sono giunti gli agenti della Squadra Volante. I soggetti sono stati tutti fermati dal personale di Polizia di Stato e accompagnati in Questura. Uno, invece, è finito al pronto soccorso per accertamenti sanitari. In relazione a questo episodio e in seguito ad altri precedenti che avevano creato criticità per l’ordine e la sicurezza pubblica, il Questore Manuela De Bernardin ha emesso il provvedimento di sospensione della licenza per un periodo di dieci giorni.