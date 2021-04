Rissa finisce nel sangue in piazza Risorgimento

Ieri sera, poco prima delle 22, un equipaggio della Squadra Volante della Questura di Pordenone è intervenuto in piazza Risorgimento, dove era in corso una violenta lite tra due persone. Gli agenti hanno identificato i protagonisti, entrambi cittadini rumeni, rispettivamente di 44 e 39 anni, che apparivano in evidente stato di alterazione alcolica, chiedendo l’intervento del personale sanitario.

Dopo aver bevuto una serie di birre, in preda ai fumi dell’alcol, i due avevano iniziato a discutere animatamente per futili motivi, passando ben presto dalle parole ai fatti. A quel punto, il 44enne ha colpito al volto l’amico con la bottiglia di vetro, procurandogli un taglio giudicato guaribile in sette giorni; l’altro ha reagito a suon di pugni, provocando contusioni e una prognosi di quattro giorni.

Dopo essere stati medicati e dimessi dal pronto soccorso, sono stati accompagnati in Questura dove il 44enne, preso in flagranza e gravato da precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, è stato arrestato e portato nelle camere di sicurezza della Questura a disposizione del Pm procedente.

Il Questore Marco Odorisio in mattinata ha avviato le procedure per l’allontanamento dal territorio nazionale di entrambi i cittadini rumeni, che sono stati anche sanzionati per ubriachezza.