Rissa fuori dal bar, scattano tre Daspo urbani

Nella notte di sabato 9 luglio, all’esterno del bar Duke, in via Vidali, a Trieste, si è verificata una rissa tra avventori a seguito della quale tre persone, in stato di ubriachezza, erano state denunciate per lesioni personali aggravate e una anche per aver danneggiato la vetrata del locale e un veicolo parcheggiato nelle vicinanze.

La violenta lite aveva generato considerevole allarme sociale, anche in ragione del fatto che era avvenuta in un’area densa di locali pubblici, luogo di ritrovo e richiamo di giovani e adulti specie d’estate.

Per scongiurare il rischio del ripetersi di analoghi episodi, il Questore di Trieste ha sottoposto i tre al ‘Daspo urbano’: per sei mesi non potranno frequentare la zona e tutte le tipologie di esercizi commerciali che somministrino bevande e alimenti, estendendosi il divieto anche allo stazionamento nelle immediate vicinanze dei locali.